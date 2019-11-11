Более 200 дзюдоистов вышли на татами в Пскове

10:50, 11 ноября 2019, ПАИ

Более 200 дзюдоистов вышли на татами в Пскове в рамках детского открытого турнира по дзюдо, посвященного Дню сотрудников органов внутренних дел России, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Призыв». На турнир приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Гатчины, Новгорода, Пскова, Пушкинских Гор, Себежа и Великих Лук.

От имени начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова участников турнира по дзюдо и их родителей поприветствовал сотрудник управления Роман Курилов. «Сила воли, терпение, бдительность, оперативное принятие взвешенных решений и мужественность в поступках является неотъемлемой частью каждого сотрудника органов внутренних дел, которые ежедневно обеспечивают нашу безопасность на территории Псковской области от противоправных посягательств. Именно такие качества должны быть примером для подрастающего поколения, быть аксиомой на их жизненном пути», — подчеркнул он.

Роман Курилов выразил уверенность, что такой турнир станет ежегодным при взаимодействии общественного совета УМВД России по Псковской области, клуба спортивных единоборств «Отечество» и Центра Чеченской культуры «Барт» (Единство).

Председатель комитета по физической культуре и спорту областной администрации Иван Штылин от имени губернатора Михаила Ведерникова поздравил всех с началом турнира и профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Он отметил, что дзюдо – это один из зрелищных видов программы летних Олимпийских игр, а также «стиль жизни, который воспитывает настоящих мужчин».

Депутат областного Собрания Лидия Драгунова призвала ребят не только сдать сегодня экзамен на прочность, но и в дальнейшем быть надежными защитниками Родины. «Дзюдо – президентский вид спорта и с помощью него можно достичь высоких побед. Да победит сильнейший», – добавил руководитель Псковского регионального молодежного отделения Российского общества политологов, мастер спорта по боксу Турал Асланов.

Руководитель Центра Чеченской культуры Саид Дукаев отметил, что идея, направленная на здоровый образ жизни, получила подтверждение в качестве участия в этом мероприятии такого большого количества спортсменов. По его словам, сотрудникам полиции не безразлично, кто придет им на смену. Саид Дукаев пожелал юным спортсменам целеустремленности.

Поединки прошли в 27 весовых категориях трех возрастных групп. Победителям вручили кубки и медали.