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Общество

Патроны для охотничьего ружья пытался провезти иностранец через границу в Печорском районе

В Печорском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе иностранец пытался незаконно вывезти патроны для охотничьего ружья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Гражданин сопредельного государства пытался выехать из России на легковом автомобиле марки Honda. На вопрос пограничников о наличии в машине боеприпасов и иных запрещенных к перемещению через границу предметов, 38-летний водитель ответил отрицательно.

Но при осмотре автомобиля сотрудники ведомства обнаружили под передним пассажирским сиденьем сумку для патронов и четыре охотничьих патрона в ней.

Боеприпасы передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.

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