Новый рекорд тепла установила погода в Пскове

11:03, 11 ноября 2019, ПАИ

10 ноября в Пскове погода установила новый рекорд тепла. В этот день воздух прогрелся до 11,4 градуса, сообщает портал meteovesti.ru.

Также рекордное тепло в 8,8 градуса было зафиксировано в Тихвине. В Санкт-Петербурге погода побила максимум 1939 года: столбики термометров показали 10,1 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда.

В Симферополе воздух прогрелся до 27,1 градуса, а это на 3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2010 году.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, начавшаяся неделя в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях будет холоднее предыдущей: днём ожидается от +1 до +6 градусов. «Минус» в этих регионах возможен только во вторник: прогнозируется от – 1 до + 4 градусов.