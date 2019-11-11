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Общество

Нетрезвый мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле в Плюсском районе

В Плюсском районе мужчина угнал ВАЗ-21310, чтобы съездить за алкоголем, и попал в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошел 10 ноября. Мужчина угнал машину от дома в деревне Гривцево, а владелица обратилась в полицию. Через некоторое время стражи порядка обнаружили автомобиль на 4-м километре трассы Плюсса – Курея с повреждениями после ДТП. Полиция установила личность угонщика, им оказался 52-летний безработный, ранее судимый житель Гривцево.   

Позже выяснилось, что мужчина угнал автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и хотел съездить в деревню Курея за алкоголем. Но по пути он потерял управление и съехал в кювет. В результате аварии мужчина получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь.

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