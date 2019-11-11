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Общество

Сергей Смирнов стал абсолютным победителем семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове

Сергей Смирнов с отцом и матерью. Фото Дарьи Хватковой

Сергей Смирнов признан абсолютным победителем осенних забегов семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове среди малышей от 6 месяцев до 2,5 лет. Он же стал лидером 11-го финального забега, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда — Псков». По словам матери чемпиона, ее сын участвует в фестивале уже третий раз.

В первом забеге самым быстрым стал Виктор Патрушев, во втором — Егор Матвеев, в третьем — Михаил Пятько, в четвертом — Кирилл Осипов, в пятом — Денис Сомов, в шестом — Майя Сергеева, в седьмом — Полина Фёдорова, в восьмом — Александр Королёв, в девятом — Андрей Речков, а в десятом — Даниил Ходарин. Отмечается, что малыши преодолевали десятиметровую дистанцию.

Также на семейном празднике провели соревнования для отцов малышей. В этот раз главы семей прыгали в мешках на скорость. Первым на финише оказался Геннадий Андреев, вторым — Салават Акилов, а третьим — Алексей Королёв.

Фестиваль прошел в 17-й раз в спортивном комплексе «Олимп» и собрал несколько сотен зрителей.

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