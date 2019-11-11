Победителей конкурса поселений Псковской области наградил губернатор

11:57, 11 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил победителей регионального конкурса «Лучшее поселение». Дипломы руководителям поселений он вручил в ходе общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 11 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поздравил лауреатов конкурса и пожелал им сохранять «боевой настрой». «Я уверен, что вместе мы все поставленные задачи выполним», - сказал глава региона.

Представительница Переслегинской волости Великолукского района поблагодарила губернатора за поддержку конкурса «Лучшее поселение Псковской области», а также главу волости Ольгу Васягину и население, «которые стремятся жить в комфортных условиях». Она предложила устроить аналогичный конкурс для садоводческих товариществ, где также есть свои проблемы, которые можно было бы решить благодаря победе в конкурсе.

Победителями конкурса в этом году были признаны городские поселения «Кунья», «Усвяты», «Гдов», «Струги Красные», «Остров», «Себеж», сельские поселения «Жижицкая волость» (Куньинский район), «Переслегинская волость» (Великолукский район), «Велейская волость» (Пушкиногорский район), «Болгатовская волость» (Опочецкий район), «Новосельская волость» (Стругокрасненский район), «Качановская волость» (Палкинский район), «Лавровская волость» (Печорский район), «Тямшанская волость» (Псковский район), «Карамышевская волость» (Псковский район), «Линовская волость» (Пыталовский район), «Круппская волость» (Печорский район), «Выборская волость» (Новоржевского района).