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Общество

Определен подрядчик по благоустройству сквера в микрорайоне Овсище в Пскове

В Пскове определился подрядчик на выполнение работ по благоустройству сквера на улице Технической, возле дома №14 пригородном микрорайоне Овсище. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, после повторных электронных торгов подрядчиком проекта стала компания «Чистый двор».

Аукцион, который был объявлен в августе, не состоялся по причине отсутствия заявок. Инициативу сделать контракт двухгодичным, чтобы подрядчик смог выполнить все задачи в реальные сроки и при благоприятных погодных условиях, предложил депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №12 Григорий Стороненков по согласованию с администрацией города Пскова

Работы будут разбиты на два периода. Первый, в конце текущего года включает в себя планировку, электрификацию участка и межквартального проезда, установку бордюрного камня, подготовку дорожек и проезда, подготовку дороги к асфальтированию.

В начале 2020 года состоится второй период строительства: установка малых архитектурных форм, озеленение и асфальтирование. Стоимость проекта составляет около 16 млн рублей.

Всего в этом году в Пскове планировалось обустроить пять общественных пространств: «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, пространство у детского сада «Кораблик», сквер «Техническая, 14» и сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. По последнему объекту аукцион пока не состоялся. «Аллея ветеранов» сдана в эксплуатацию, сейчас на объекте выполняется второй контракт по установке освещения. Также работы продолжаются у школы №24 и в сквере «Кораблик».

Средства на реализацию проектов выделены из федерального и областного бюджетов по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда».

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