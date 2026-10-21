Больше тысячи жителей Псковской области воспользовались услугой «Налоговый помощник»

15:02, 21 октября 2026, ПАИ

Более 1 100 жителей Псковской области в 2025 году и за девять месяцев 2026-го получили доступ к дистанционным консультациям юристов по налоговым вопросам. Для этого они приобрели сертификаты на услугу «Налоговый помощник» в почтовых отделениях региона, сообщили ПАИ в «Почте России».

Сервис работает круглосуточно. С его помощью можно получить устную консультацию по налоговому законодательству России, за исключением вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью. Обратиться за помощью можно в течение месяца после приобретения сертификата. Его разрешается купить не только для себя, но и для родственников или знакомых.

Специалисты компании – партнёра программы помогут разобраться в налоговых правах и обязанностях, заполнить декларацию, выяснить, положен ли налоговый вычет и как подать заявление на его получение. Также они проконсультируют по спорным начислениям налогов, в том числе на землю, наследство, транспорт и имущество.

Сертификат стоит 99 рублей. Звонок консультантам бесплатный из любого региона России. Номер телефона и номер сертификата, который нужно назвать специалисту, указаны на чеке.

Услуга доступна налогоплательщикам старше 16 лет и включает одну устную консультацию по вопросам налогов и налогообложения.