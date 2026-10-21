Знак «Возьми ребёнка за руку!» появился на центральном перекрёстке в Опочке

14:29, 21 октября 2026, ПАИ

Новая пиктограмма с предупреждающей надписью «Возьми ребёнка за руку!» появилась на центральном перекрёстке в Опочке у пешеходного перехода. Об этом ПАИ сообщили в администрации Опочецкого округа.

Знак напоминает о безопасности при переходе дороги. По задумке, простая и важная пиктограмма помогает не забыть о самом главном при переходе проезжей части.

Ранее сообщалось, что умный пешеходный переход заработал у школы в Печорском районе. Система оснащена видеодетекторами и нейросетью, которые анализируют траекторию движения пешехода. Если человек направляется к переходу, над дорогой загорается табло «Пешеход», а светящиеся знаки привлекают внимание водителей. «Система видит пешехода ещё до того, как тот ступит на «зебру», – отметили специалисты.