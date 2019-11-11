Внедорожник столкнулся с городским автобусом в Пскове
Внедорожник Jaguar столкнулся с городским автобусом на остановке «Дом офицеров» на улице Юбилейной в Пскове 11 ноября, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы дорожно-транспортного происшествия.
Отмечается, что автобус совершил касательное столкновение с Jaguar при отъезде от остановки. Информация о пострадавших уточняется.
Ещё одна авария с участием городского автобуса произошла утром на улице Вокзальной. В тот момент, когда автобус выезжал с привокзальной площади, в него врезался автомобиль Renault Kangoo.