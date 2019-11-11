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Общество

Четверть псковских семей с двумя детьми могут позволить себе аренду жилья

В Псковской области 24,9% семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать жилье. Псковская область заняла по этому показателю 78 место в рейтинге регионов, который подготовило РИА Новости. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов в Псковской области составляет 61,8 тысяч рублей, отмечается в исследовании. 

Среди регионов Северо-Западного федерального округа лидирует Санкт-Петербург, который занял четвертую строчку в общем рейтинге с показателем 57,9%.  Далее идёт Ленинградская область (6 место по России), где аренду могут себе позволить 54,8% семей с двумя детьми, и в Ненецкий автономный округ (7 место по России), где снять квартиру могут 54% семей.

Лидерами в стране по доступности аренды являются северные регионы: Ямало-Ненецкий (66,6%), Чукотский (60,6) и Ханты-Мансийский (58,1%) автономные округа. Последнюю строчку занимает Чеченская Республика, где арендовать квартиру могут только 17,8% семей при доходе в 68,6 тысяч рублей.

Составители рейтинга также отметили, что в России постепенно растет доступность аренды жилья для семей с двумя детьми. В этом году у 40% из них есть возможность снять двухкомнатную квартиру, в 2018 году показатель находился на отметке 36%. Бюджет таких семей составляет около 80 тысяч рублей в месяц. 

Как рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации эксперт, сотрудник одного из агентств недвижимости, в Пскове сегодня наибольшей популярностью у арендаторов традиционно пользуются спальные микрорайоны «Завеличье» и «Запсковье». В районе улиц Шестака и Генерала Маргелова чаще всего снимают жилье те, кому необходима максимальная доступность к работе и деловому центру города.  

По словам эксперта, люди готовы арендовать жилье и с минимальным количеством бытовой и мягкой мебели в связи со снижением платежеспособности населения.  

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