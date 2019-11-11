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Призовые места заняли псковичи на чемпионате по брейкингу в Эстонии

Призовые места завоевали псковичи на заключительном Международном чемпионате по брейкингу «Battle of Est» в Тарту (Эстония), сообщила Псковскому агентству информации руководитель хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» Кристина Кочнева.

Так, в номинации Breaking 1х1 до 12 лет первое завоевал Никита Костин (B-boy Poltos). В номинации Breaking «Командный баттл» до 12 лет первое место заняла команда Pskov City Breakers (Артём Садуков, Леонид Семёнов, Данила Комендант, Елизавета Волкова, Вадим Пыхтин, Александр Гвоздев и Иван Демидов).

Второе место в номинации Breaking «Командный баттл» до 16 лет заняла команда XO crew (Никита Костин, Мария Костина, Родион Линский, Никита Степаненков, Кирилл Зборомирский и Максим Степанов).

В номинации Breaking «Командный Баттл — Профессионалы» команда Fyxo, в составе которой были преподаватели хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников и Давид Киреев, вошла в пятёрку лучших.

Команда «...Хоть Отбавляй!» представила Псковскую область и Россию в целом. Также в чемпионате участвовали представители Мексики, Франции, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии. 

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