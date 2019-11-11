Более 10 тысяч документов на недвижимость забыли забрать жители Псковской области

14:02, 11 ноября 2019, ПАИ

В этом году жители Псковской области забыли забрать около 10 тыс. 450 документов на недвижимость. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. Она отметила, что в Псков забытые документы – это, в основном, договоры купли-продажи, договоры по ипотеке, закладные, в районах чаще всего забывают получить договоры купли-продажи, выписки из ЕГРН и уведомления об отказе от земельных участков.

В целом по стране россияне забыли забрать 1,5 миллиона документов на недвижимость. Они переданы в архив Федеральной кадастровой палаты с начала 2019 года. Больше всего документов не забрали жители Свердловской области – 154,7 тыс. экземпляров, Томской области – 81 тыс., Челябинской области – 69,1 тыс., Республики Татарстан – 65,4 тыс., Курской области – 57,7 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге невостребованными остались 29,4 тыс. и 24,2 тыс. соответственно.

Самыми дисциплинированными оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа (всего два документа), Дагестана, Республики Алтай (несколько десятков), Ростовской, Пензенской, Магаданской областей и Чукотского автономного округа (менее 300 документов). Ни одного документа не забыли жители Республики Ингушетия.