Долги по 46 производствам оплатила псковичка для продажи земельного участка

14:35, 11 ноября 2019, ПАИ

Долги по 46 исполнительным производствам на общую сумму около 60 тысяч рублей погасила жительница Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, у псковички были долги по штрафам ГИБДД, госпошлине и налоговая задолженность.

Побуждающей мерой для оплаты всех долгов стал наложенный запрет на земельный участок, который должница собиралась продать. Но оформить сделку по купле-продаже можно было только после оплаты всей суммы задолженности и снятия запрета на регистрационные действия.

В ведомстве подчеркнули, что только погашение задолженности в полном объеме позволяет судебному приставу-исполнителю вынести постановление об отмене всех запретов и ограничений. В настоящее время, все запреты и ограничения с имущества должницы сняты.