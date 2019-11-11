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Общество

Долги по 46 производствам оплатила псковичка для продажи земельного участка

Долги по 46 исполнительным производствам на общую сумму около 60 тысяч рублей погасила жительница Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, у псковички были долги по штрафам ГИБДД, госпошлине и налоговая задолженность.

Побуждающей мерой для оплаты всех долгов стал наложенный запрет на земельный участок, который должница собиралась продать. Но оформить сделку по купле-продаже можно было только после оплаты всей суммы задолженности и снятия запрета на регистрационные действия.

В ведомстве подчеркнули, что только погашение задолженности в полном объеме позволяет судебному приставу-исполнителю вынести постановление об отмене всех запретов и ограничений. В настоящее время, все запреты и ограничения с имущества должницы сняты.

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