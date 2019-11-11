Михаил Ведерников вошел в пятёрку лидеров медиарейтинга глав субъектов СЗФО

14:37, 11 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в пятёрку лидеров медиарейтинга глав субъектов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Медиалогия».

Так, на первом месте — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (медиаиндекс — 92 995,0), на втором — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (медиаиндекс — 36 223,3), на третьем — губернатор Мурманской области Андрей Чибис (медиаиндекс — 31 702,5), на четвертом — губернатор Калининградской области Антон Алиханов (медиаиндекс — 27 660,2), а на пятом — губернатор Псковской области Михаил Ведерников (медиаиндекс — 19 148,3).

В общероссийском медиарейтинге Михаил Ведерников поднялся на 10 пунктов.

Данные рейтинга рассчитаны на 6 ноября.

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