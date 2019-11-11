В Новгороде суд рассмотрит дело о «недостройке» с участием псковской компании

14:45, 11 ноября 2019, ПАИ

В Новгороде суд рассмотрит дело о «недостройке» с участием псковской компании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

По данным интернет-газеты «Ваши новости», застройщик ООО «Конкорд» планировал сдать первую очередь микрорайона «Аркажская слобода» в Великом Новгороде в 2011 году. Однако срок окончания строительства перенесли в связи со сменой субподрядчика. Затем партнером строительства стал Сбербанк России, и работы возобновились. Генеральным подрядчиком выступала строительная компания ООО «ЛТ-Строй» из Пскова, её возглавлял директор ООО «Конкорд» Лев Тимофеев. Возведение первых домов в микрорайоне завершилось в 2016 году.

Сейчас бывший генеральный директор ООО «Конкорд» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб). Следствие полагает, что Лев Тимофеев незаконно получил кредит на сумму более 100 млн рублей на строительство микрорайона «Аркажская слобода». С марта 2015-го по декабрь 2016 года он предоставил в ПАО «Сбербанк России» ложные сведения о финансовом состоянии возглавляемого им ООО «Конкорд», а также организации, выступившей поручителем по сделке.

Сам Лев Тимофеев вину в совершении преступления не признал.