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Пожилой пскович лишился денег, пытаясь продать дом в деревне

Пожилой пскович лишился денег, пытаясь продать дом в деревне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 ноября 63-летний житель Пскова разместил в интернете объявление о продаже недвижимости, после чего ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что желает приобрести этот дом и готов внести аванс. Для этого мошенник предложил псковичу через банкомат произвести ряд операций, что тот и сделал. В итоге горожанин перевел неизвестному «покупателю» 30 тысяч рублей, дом так и не продал. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

42-летняя великолучанка лишилась денег после размещения в соцсетях объявления с просьбой вернуть ей потерянный кошелек с документами. 8 ноября ей позвонил незнакомец и пообещал передать за вознаграждение потерянный кошелек. Пропажу должна была доставить некая девушка, но этого не произошло. Великолучанка перечислила на указанные злоумышленником реквизиты 5 тысяч рублей. С этой ситуацией разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

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