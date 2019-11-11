На 19 миллиардов пополнили бюджет РФ налоговики Псковской области с начала года

17:26, 11 ноября 2019, ПАИ

За 10 месяцев Управление ФНС России по Псковской области мобилизовало в консолидированный бюджет РФ 19,1 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 622,2 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В федеральную казну поступило 4,6 млрд рублей, в консолидированный бюджет Псковской области - 14,5 млрд рублей. За счёт поступлений налогов и сборов доходы областного бюджета выросли на 11,4 млрд рублей, местных бюджетов – на 3,1 миллиарда рублей.

Доходы консолидированного бюджета региона в январе-октябре на 99,5% формировались за счёт поступлений налога на доходы физических лиц (7,5 млрд рублей); налога на прибыль организаций (3,1 млрд рублей); налогов на имущество (2,3 млрд рублей); налогов со специальными налоговыми режимами (1,6 млрд рублей).

За указанный период налоговые органы Псковской области направили в государственные внебюджетные фонды РФ 12,5 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. В Пенсионный Фонд РФ мобилизованы 9,3 млрд рублей, в Фонд социального страхования РФ – 1,1 млрд рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1 млрд рублей.

В УФНС подчеркнули, что по итогам десяти месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов.