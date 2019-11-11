0
11:38
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
10:46
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
18:55
Земляные работы у Анастасьевской часовни в Пскове остановлены из-за нарушений
17:54
ФОТОФАКТ: Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью
15:40
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
13:07
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
10:11
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
Еще новости
Происшествия

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали псковские пограничники

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина РФ, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

В период пребывания за пределами страны 36-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении на территории России преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участи в нем). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

Подозреваемого выявили при прохождении пограничного контроля на въездном направлении. Его передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и привлечения к ответственности за совершенное деяние.

Всего с начала 2019 года сотрудники псковского погрануправления выявили и задержали более 20 человек, находящихся в федеральном и международном розыске.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
11 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
11 ноября 2019
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
Земляные работы у Анастасьевской часовни в Пскове остановлены из-за нарушений
10 ноября 2019
Земляные работы у Анастасьевской часовни в Пскове остановлены из-за нарушений
ФОТОФАКТ: Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью
10 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
09 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
09 ноября 2019
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
07 ноября 2019
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
06 ноября 2019
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября

Идет загрузка...