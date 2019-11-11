Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали псковские пограничники

16:47, 11 ноября 2019, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина РФ, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

В период пребывания за пределами страны 36-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении на территории России преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участи в нем). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

Подозреваемого выявили при прохождении пограничного контроля на въездном направлении. Его передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и привлечения к ответственности за совершенное деяние.

Всего с начала 2019 года сотрудники псковского погрануправления выявили и задержали более 20 человек, находящихся в федеральном и международном розыске.