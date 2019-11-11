Освещение появится в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове

18:07, 11 ноября 2019, ПАИ

В Пскове определен подрядчик, который установит наружное освещение в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». По итогам электронного аукциона подрядчиком стала компания «Псковсвязьстрой».

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов отметил, что на объекте уже начались земляные работы по разбивке парка и подготовке к прокладыванию кабельных линий. Дальше там установят опоры освещения и непосредственно сами фонари и лампы. Согласно техническому заданию в парке будут установлены более 150 опор освещения со светодиодными светильниками.

Цена контракта превысила 13,6 млн рублей. Источник финансирования - средства федерального и областного бюджета на 2019 год, предусмотренные по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Всего в этом году в Пскове планировалось благоустроить пять общественных пространств: «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, пространство у детского сада «Кораблик», сквер «Техническая, 14» и сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.

В частности, «Аллея ветеранов» уже сдана в эксплуатацию, сейчас на объекте идут работы по установке освещения. У школы №24 и в сквере «Кораблик» работы еще продолжаются. Разыгран двухгодичный контракт на благоустройство сквера по адресу улица Техническая, 14.