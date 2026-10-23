Псковский музей-заповедник прекращает управление Спасо-Преображенским собором

09:08, 23 октября 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник уведомили о прекращении права оперативного управления двумя объектами федерального культурного наследия в ансамбле Спасо-Мирожского монастыря. Речь идёт о Спасо-Преображенском соборе XII века и братских кельях XV–XIX веков, сообщили ПАИ в музее.

Уведомление музею направило Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

Сейчас Псковский музей-заповедник и Псковская епархия Русской православной церкви проводят консультации по вопросам сохранения и популяризации Спасо-Преображенского собора, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дальнейшую реставрацию собора и сохранение фресковой росписи XII века будет осуществлять религиозная организация. При этом предполагается использовать полувековой опыт музея по поддержанию необходимого температурно-влажностного режима, важного для сохранности древних фресок.

Работу по сохранению и популяризации объекта всемирного наследия планируют вести во взаимодействии с министерством культурного наследия Псковской области и согласовывать с ведомством.