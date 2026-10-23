Покупатель квартиры в Псковском районе не смог добиться от застройщика полной компенсации ремонта

09:50, 23 октября 2026, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе решение о взыскании с компании «Новые Горизонты 6» 161,3 тысячи рублей в пользу покупателя квартиры с недостатками. Хотя экспертиза оценила ремонт в 436,7 тысячи рублей, размер выплаты ограничили установленным законом пределом – 3 % от цены договора долевого участия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Покупатель получил квартиру по акту приёма-передачи в декабре 2023 года. В течение гарантийного срока он обнаружил дефекты, мешавшие нормально пользоваться жильём, и потребовал от застройщика возместить расходы на их устранение. Однако компания оставила претензию без удовлетворения.

Строительно-техническая экспертиза показала, что недостатки возникли из-за нарушений нормативных требований при строительных и отделочных работах. К эксплуатации квартиры они отношения не имели. Эксперты оценили стоимость устранения дефектов в 436 744 рубля 14 копеек.

Псковский районный суд постановил взыскать с застройщика 161 352 рубля 77 копеек – сумму, равную 3 % от цены договора, а также 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. В выплате неустойки и штрафа покупателю отказали.

Покупатель обжаловал решение, но областной суд согласился с выводами первой инстанции. Суд указал, что с 1 января 2025 года закон ограничивает общую сумму, взыскиваемую с застройщика за соответствующие нарушения, тремя процентами от цены договора. Это правило распространяется и на ранее заключённые договоры – в отношении прав и обязанностей, возникающих после указанной даты. В этот лимит входят в том числе неустойка и штраф.

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, решение районного суда не изменили.