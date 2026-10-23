Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Покупатель квартиры в Псковском районе не смог добиться от застройщика полной компенсации ремонта

Псковский областной суд оставил в силе решение о взыскании с компании «Новые Горизонты 6» 161,3 тысячи рублей в пользу покупателя квартиры с недостатками. Хотя экспертиза оценила ремонт в 436,7 тысячи рублей, размер выплаты ограничили установленным законом пределом – 3 % от цены договора долевого участия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Иллюстративный снимок. Фото: ПАИ

Покупатель получил квартиру по акту приёма-передачи в декабре 2023 года. В течение гарантийного срока он обнаружил дефекты, мешавшие нормально пользоваться жильём, и потребовал от застройщика возместить расходы на их устранение. Однако компания оставила претензию без удовлетворения.

Строительно-техническая экспертиза показала, что недостатки возникли из-за нарушений нормативных требований при строительных и отделочных работах. К эксплуатации квартиры они отношения не имели. Эксперты оценили стоимость устранения дефектов в 436 744 рубля 14 копеек.

Псковский районный суд постановил взыскать с застройщика 161 352 рубля 77 копеек – сумму, равную 3 % от цены договора, а также 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. В выплате неустойки и штрафа покупателю отказали.

Покупатель обжаловал решение, но областной суд согласился с выводами первой инстанции. Суд указал, что с 1 января 2025 года закон ограничивает общую сумму, взыскиваемую с застройщика за соответствующие нарушения, тремя процентами от цены договора. Это правило распространяется и на ранее заключённые договоры – в отношении прав и обязанностей, возникающих после указанной даты. В этот лимит входят в том числе неустойка и штраф.

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, решение районного суда не изменили.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

23 октября 2026

Региональный этап чемпионата «Пилоты будущего» проходит в Пскове
23 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил Российское театральное общество с юбилеем
23 октября 2026

Фонтаны Великих Лук готовят к зиме
23 октября 2026

Псковский район получил паспорт готовности к отопительному сезону
23 октября 2026

Форум «Стоп-риск: стратегии профилактики» пройдёт в Печорах
23 октября 2026

В Пскове предложили установить мемориальную доску Николаю Фан-дер-Флиту
23 октября 2026

В Печорском округе объявлен осенний месячник по уборке территории
23 октября 2026

Роль искусственного интеллекта в исследованиях обсудят на «Серебряном дожде»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...