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Политика

Псковское реготделение «Единой России» обновило политсовет и его президиум

Псковское региональное отделение «Единой России» обновило политсовет и его президиум. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, решение о плановой ротации принято на XXVI конференции реготделения 11 ноября.

Из регионального политсовета (РПС) выведены бизнесмен Ян Лузин, а также секретари двух первичных отделений - № 476 в Куньинском районе Лидия Митрофанова и № 28 города Пскова Любовь Степанова. Им на смену пришли председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, секретарь первичного отделения № 61 города Пскова Владимир Мусиенко и секретарь первичного отделения № 122 города Великие Луки Татьяна Ефимова.

Также делегаты конференции прекратили полномочия двух членов президиума РПС: депутата регионального парламента Геннадия Григорьева и председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Ивана Цецерского. Доизбраны Александр Котов и глава Усвятского района, секретарь местного отделения партии Дмитрий Петров.

В президиуме числятся 15 человек, в РПС - 40. Секретарь регионального отделения партии Александр Козловский включен в состав руководящих органов по должности.

ФОТОРЕПОРТАЖ с партийной конференции смотрите здесь >>>.

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