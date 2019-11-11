Александр Котов о проектах «Единой России»: Это реальный инструмент для решения насущных проблем граждан

17:39, 11 ноября 2019, ПАИ

«Партийные проекты – это реальный инструмент, позволяющий оперативно решать насущные проблемы в наше непростое время и заботиться таким образом о благополучии граждан», - заявил экс-секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», спикер областного Собрания Александр Котов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с XXVI конференции регионального отделения «Единой России» 11 ноября.

Александр Котов напомнил, что региональное отделение участвует в 15 федеральных партийных проектах. В частности, в рамках проекта «Новая школа» регион получил более полумиллиарда рублей для строительства дошкольных учреждений в Псковском районе, Пскове и Великих Луках. Кроме того, при участии партии решён вопрос о строительстве новой школы на 800 мест в городе Великие Луки. А в Дно, построенная при поддержке «Единой России» школа, начала работу 1 сентября.

По проекту «Детский спорт», отметил Александр Котов, в этом году отремонтированы 20 спортзалов в сельских школах, на работы был выделен 21 млн рублей. За шесть лет действия проекта были приведены в порядок 63 спортзала.

«Значительные средства - 50 миллионов из федерального и более 20 миллионов из регионального бюджета - предусмотрены на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Новоржеве и Плюссе», - добавил спикер.

Что касается проекта «Городская среда», то по нему в этом году в регионе приводятся в порядок 57 общественных пространств и 20 дворов на общую сумму около 190 миллионов рублей. Александр Котов напомнил, что куратором проекта в октябре был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков. «Уверен, что под его руководством и контролем все работы будут выполняться качественно и в установленные сроки», - подчеркнул он.

Ещё одна крупная партийная программа - «Культура малой Родины». В 2019 году в Псковской области в неё вошли 28 домов культуры, половина из которых получила средства на ремонт, а половина – на обновление материально-технической базы. Кроме того, в рамках этого проекта субсидии в размере 12 млн и 6,5 млн рублей получили Великолукский драматический театр и Псковский театр кукол соответственно.

Александр Котов призвал однопартийцев активнее участвовать в реализации федеральных проектов. «Это один из самых важных резервов для укрепления поддержки партии «Единая Россия», - подчеркнул он.