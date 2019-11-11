Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»

19:20, 11 ноября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов избран заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Он будет курировать проектную деятельность партии в Псковской области.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума регионального политсовета 11 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы видим, что партийные проекты – реальный инструмент, позволяющий оперативно решать насущные проблемы в наше непростое время и заботиться таким образом о благополучии граждан, - отметил Александр Котов. - К сожалению, пока нам не удаётся по-настоящему эффективно использовать очевидные преимущества работы по реализации партийных проектов, члены партии недостаточно вовлечены в эту работу, а избиратели далеко не всегда связывают происходящие перемены с партией. Повторю мысль о том, что это один из самых важных резервов для укрепления поддержки партии «Единая Россия».

Пост секретаря псковского реготделения «Единой России» Александр Котов покинул в октябре этого года. Он занимал эту должность более 8 лет. Вместо него региональное отделение партии «Единая Россия» возглавил депутат Госдумы РФ Александр Козловский.

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