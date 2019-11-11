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Общество

Более 10 млрд рублей планируют выделить на обучение предпенсионеров в России

В России планируют выделить регионам 10,2 млрд рублей, которые направят на обучение граждан старше 50 лет. Соответствующие поправки в рамках нацпроекта «Демография» в федеральные бюджеты с 2020 по 2022 годы предложила внести Госдума, пишет газета «Известия».

Ежегодно планируется выделять по 3,4 млрд рублей. Больше всего средств получат Краснодарский край (153,4 млн рублей), Московская область (132,2 млн рублей) и Башкортостан (122,2 млн рублей).

В министерстве труда и социальной защиты России отметили, что граждане предпенсионного возраста, находящиеся в поиске работы, смогут обращаться в центры занятости для получения дополнительного образования. Также есть второй вариант, в рамках которого работодатель сам обучает сотрудников предпенсионного возраста, а затем ему компенсируют расходы.

Образовательные программы для граждан РФ старше 50 лет являются частью федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На него ежегодно планируется тратить по 5 млрд рублей, 3,4 из которых пойдут на субсидии для регионов. Оставшиеся деньги отправятся в бюджет союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».

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