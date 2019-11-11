Единого регулятора табачного рынка предложили создать в России

22:00, 11 ноября 2019, ПАИ

В России предложили создать единого регулятора табачного рынка. С такой инициативой выступила общественная организация «Трезвая Россия», направившая соответствующее письмо первому вице-премьеру Антону Силуанову, пишет газета «Известия».

На сегодняшний день рынок табака контролируют в общей сложности около десятка различных органов власти. По мнению «Трезвой России», если отдать контроль в единые руки, это поможет более эффективно решать ряд вопросов, в том числе качества сырья.

Данная проблема обсуждается уже давно. Два года назад функции контроля за табачным рынком предлагали передать Росалкогольрегулированию, однако этого так и не произошло.