Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

20:29, 11 ноября 2019, ПАИ

11 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференцсвязи в рамках заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников проинформировал председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, что для Псковской области данный нацпроект имеет огромное значение. Так, по его словам, в настоящее время пять крупных промышленных предприятий включены в единый реестр Минпромторга, с которыми планируется заключить соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

В то же время псковский губернатор отметил важность корректировки методологии расчета целевых показателей по направлению «Экспорт услуг». Во многом это связано с отсутствием актуальных статистических данных по экспорту и с нехваткой в открытом доступе информации об организациях-экспортерах.

В связи с этим Михаил Ведерников предложил предусмотреть участие регионов в процессе совершенствования методологии. «В октябре вы поручили руководителям и кураторам национальных проектов особое внимание уделять социально-экономическим, географическим и демографическим особенностям регионов. Это важное решение, которое хотелось бы распространить на разработку плана мероприятий проектов, в частности, «Экспорта услуг». Это поможет более объективно оценивать стартовую ситуацию, позволит достичь наибольшей эффективности по итогам реализации нацпроекта, положительных изменений в экономике», - заметил он.

Еще одно предложение касалось введения налога на профессиональный доход. Михаил Ведерников предложил ввести налоговый режим для самозанятых во всех регионах одновременно. Дмитрий Медведев согласился с губернатором Псковской области и отметил, что власти должны создать такую модель, при которой бизнес не потечет в соседние регионы, где налог для самозанятых уже будет введен.

В целом на совещании были рассмотрены различные аспекты реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Дмитрий Медведев поручил окончательно сформировать предложения по финансовому контролю и предупредил об ответственности за нарушения при реализации нацпроектов. Он также отметил, что по трем нацпроектам существуют риски недостижения целевых показателей текущего года. «Причины этого - и объективные обстоятельства, связанные с началом работы, и субъективные причины, включая нескоординированность работы, плохую организацию. Очевидно, что на работу в сфере международной кооперации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках на основные экспортные неэнергетические товары из России — по позициям, которые мы считаем ключевыми», - заметил премьер-министр.