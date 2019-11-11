В Пскове сотрудник УФСИН подозревается в служебном подлоге

23:03, 11 ноября 2019, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области. Его обвиняют в служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что с 7 марта по 6 июня 2019 года сотрудник уголовно-исполнительной инспекции при осуществлении надзорной деятельности вносил заведомо ложные сведения о фактах неоднократных проверок по месту жительства псковича, осужденного к наказанию в виде ограничения свободы.

Данные проверки со стороны сотрудника УФСИН носили формальный характер и осуществлялись только на бумаге, без выезда по месту жительства осужденного, который в свою очередь длительное время проживал в другом месте.

Санкция части 1 статьи 292 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.