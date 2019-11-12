0
12:54
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
12:32
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
11:09
Выборы главы Пскова состоятся 13 ноября
10:13
Электроускорение: В Псковской области организуют электронное взаимодействие между приставами, судами и налоговой
09:37
Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»
22:25
Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса
20:29
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Еще новости
Общество

Пивные напитки в России могут стать крепче

Производители пивных напитков призвали к изменению техрегламента ЕАЭС и отмене ограничения в 7 градусов на крепость такой продукции. Как пишет газета «Известия», об этом сказано в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР).

Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.

По мнению экспертного совета, это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО. На этом фоне предлагается внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине.

Отмечается, что в России вряд ли сразу появится «пивная продукция» крепостью 40 градусов. Эксперты высказали сомнения, что более крепкие пивные напитки будут пользоваться спросом у россиян.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
12 ноября 2019
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
12 ноября 2019
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
Выборы главы Пскова состоятся 13 ноября
12 ноября 2019
Выборы главы Пскова состоятся 13 ноября
Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»
12 ноября 2019
Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»
Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса
11 ноября 2019
Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
11 ноября 2019
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»

Идет загрузка...