Пивные напитки в России могут стать крепче

09:02, 12 ноября 2019, ПАИ

Производители пивных напитков призвали к изменению техрегламента ЕАЭС и отмене ограничения в 7 градусов на крепость такой продукции. Как пишет газета «Известия», об этом сказано в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР).

Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.

По мнению экспертного совета, это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО. На этом фоне предлагается внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине.

Отмечается, что в России вряд ли сразу появится «пивная продукция» крепостью 40 градусов. Эксперты высказали сомнения, что более крепкие пивные напитки будут пользоваться спросом у россиян.