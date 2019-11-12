Восемь должников выявили приставы во время совместного с ГИБДД рейда в Порхове

09:34, 12 ноября 2019, ПАИ

В Порхове в ходе совместного рейда судебные приставы и инспекторы ГИБДД проверили 45 автомобилей и выявили 8 должников. Четыре человека имели долги по штрафам ГИБДД, ещё четверо – по госпошлине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Все выявленные задолженности граждане оплатили в ходе рейда, добавили в ведомстве.

В частности, был выявлен мужчина, у которого имелась кредитная задолженность на сумму более 70 тысяч рублей. Его установили с помощью «Дорожного пристава» — программно-аппаратного комплекса, который позволяет в автоматическом режиме проверять проезжающие автомашины по базе данных УФССП.

После окончания рейда мужчина по требованию пришёл на приём в ОСП Порховского района, где выплатил в счёт своей задолженности 65 тысяч рублей.