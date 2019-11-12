Патриарший хор храма Христа Спасителя выступит в Троицком соборе в Пскове

10:14, 12 ноября 2019, ПАИ

16 ноября в Пскове по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе будет сопровождать патриарший хор храма Христа Спасителя. Об этом сообщается в группе «Троицкий собор Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«На службу приглашаются прихожане, жители и гости города - все, кто желает насладиться пением и поклониться чудотворной иконе Божией Матери «Благоуханный цвет», которая будет в эти дни находиться в соборе», - отмечается в группе собора.

Чудотворная икона «Благоуханный цвет» будет принесена в Троицкий собор 15 ноября. Поклониться святыне можно будет в этот день с 16:00 до 21:00, 16 ноября - с 8:00 до 21:00 и 17 ноября - с 8:00 до 21:00.