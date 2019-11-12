0
12:54
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
12:32
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
11:09
Выборы главы Пскова состоятся 13 ноября
10:13
Электроускорение: В Псковской области организуют электронное взаимодействие между приставами, судами и налоговой
09:37
Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»
22:25
Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса
20:29
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Еще новости
Общество

Патриарший хор храма Христа Спасителя выступит в Троицком соборе в Пскове

Фото из группы «Троицкий собор Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

16 ноября в Пскове по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе будет сопровождать патриарший хор храма Христа Спасителя. Об этом сообщается в группе «Троицкий собор Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«На службу приглашаются прихожане, жители и гости города - все, кто желает насладиться пением и поклониться чудотворной иконе Божией Матери «Благоуханный цвет», которая будет в эти дни находиться в соборе», - отмечается в группе собора.

Чудотворная икона «Благоуханный цвет» будет принесена в Троицкий собор 15 ноября. Поклониться святыне можно будет в этот день с 16:00 до 21:00, 16 ноября - с 8:00 до 21:00 и 17 ноября - с 8:00 до 21:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
12 ноября 2019
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
12 ноября 2019
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
Выборы главы Пскова состоятся 13 ноября
12 ноября 2019
Выборы главы Пскова состоятся 13 ноября
Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»
12 ноября 2019
Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»
Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса
11 ноября 2019
Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
11 ноября 2019
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»

Идет загрузка...