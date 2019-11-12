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Общество

Изымать имущество у друзей коррупционеров разрешили в России

В России разрешили изымать имущество у граждан, которые являются друзьями или знакомыми коррупционеров. Соответствующее решение Конституционный суд РФ принял после жалобы родственников и знакомых экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, пишет газета «Ведомости».

В решении суда отмечается, что суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и членах их семей, но и о других родственниках и знакомых.

По мнению юристов, решение Конституционного суда означает то, что теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, уличенного в связях с нечистым на руку чиновников или правоохранителем.

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