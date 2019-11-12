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Общество

Наказание за сокрытие детей после развода предложили ужесточить в России

Российские родители должны понести административную ответственность за запрет детям видеться с близкими родственниками или отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, в подобных случаях мать или отец будут платить штраф до 5 тысяч рублей. В случае, если родителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет решение суда, ему будет грозить до пяти суток ареста.

Поправки предлагается внести в статью 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Такие меры уже прописаны в КоАП с 2011 года, но наказание предусмотрено только в случае повторного нарушения. Законопроект планируется направить на согласование в правительство 12 ноября.

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