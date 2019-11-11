Двум псковичам присвоены звания мастеров спорта
Спортсменам центра спортивной подготовки Псковской области Егору Быстрову и Игорю Николаеву присвоены звания «Мастер спорта России». Они выступают в спортивной дисциплине «стрельба из лука».
Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, звания присвоены соответствующим приказом министерства спорта России от 7 ноября 2019 года.
Спортсмены имеют множество наград. В частности, в ноябре 2018 года Егор Быстров завоевал «серебро» в личном первенстве на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Надежды России». А Игорь Николаев в июне того же года стал победителем первенства России по стрельбе из блочного лука.