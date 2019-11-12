Спецпроект о розыске пропавших детей запустил Следственный комитет России

11:03, 12 ноября 2019, ПАИ

Следственный комитет России на своем официальном сайте запустил новый раздел «Внимание, пропал ребенок!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, там размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних.

«Оперативность и консолидация общих усилий и возможностей, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат — ребенка находят живым, а каждая спасенная жизнь – это огромная победа», — отметили в пресс-службе.

Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что, по мнению ведомства, позволит успешно завершать поиски пропавших детей.

Отмечается, что Следственный комитет России совместно с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами – МВД России, МЧС России, Министерством обороны, Росгвардией подписал нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка.