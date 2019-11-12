Ольга Милонаец выдвинута на «Народное признание-2019» в номинации «Лидер»

11:32, 12 ноября 2019, ПАИ

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец выдвинута на соискание Первой общественной премии региона «Народное признание-2019» в номинации «Лидер». Заявку прислал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Он отметил, что в качестве руководителя управления Ольга Милонаец зарекомендовала себя талантливым начальником, грамотным специалистом с высокой самоотдачей, настойчивостью, постоянным поиском эффективных путей решения поставленных задач, беспристрастным отношением и объективностью при рассмотрении дел.

«За годы плодотворного сотрудничества с УФАС удалось достичь множества положительных результатов в вопросах защиты прав и интересов предпринимательского сообщества региона», - подчеркнул Аркадий Мурылёв.

В этом году премия «Народное признание» присуждается в 10-й раз. Награды получат победители в 12 номинациях: «Наша марка», «Открытие», «Сервис», «Рекорд», «Лидер», «Талант», «Поступок», «Защита», «Инициатива», «Событие», «Призвание», «Команда-2018». Информация о номинациях и правилах участия размещена здесь>>>

Претендовать и номинировать на награду может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Отправить заявку необходимо на электронную почту premiya@informpskov.ru. Они принимаются до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить бланк заявки (его можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента.