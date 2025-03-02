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Победители в номинации «Талант»: Главное – мы получили статуэтку «Народного признания»

«Главное – мы получили статуэтку «Народного признания», – поделился эмоциями с корреспондентом ПАИ руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» детского центра «Надежда» Сергей Живчук. Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» из Пскова победил в номинации «Талант» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».

Сергей Живчук пообещал, что во время юбилейного концерта «Мозаики» он обязательно расскажет всем зрителям, что коллектив удостоен награды «Народное признание – 2024». Руководитель ансамбля также пожелал организаторам премии «продолжать в том же креативном духе».

Руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» Сергей Живчук. Фото: ПАИ

Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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