Региональный директор Псковского филиала ПСБ Андрей Копосов: «Народное признание» помогает оценить свои достижения

17:11, 28 февраля 2025, ПАИ

Голосование Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» помогает оценить свои достижения, отметил региональный директор Псковского филиала ПСБ Андрей Копосов. На торжественной церемонии он вручил награду победителям в номинации «Событие».

«Миссия банка помимо того, чтобы продавать финансовые услуги и продукты, заключается в развитии региона и поддержании того, что в нём просходит. Мы за то, чтобы наши дети воспитывались на патриотизме, знании истории и вере в лучшее для нашей страны», – отметил он.

Андрей Копосов также подчеркнул, что важно, чтобы участники премии заявлялись, потому что народное голосование помогает оценить свои достижения и возможности.

Банк ПСБ поддержал премию «Народное признание – 2024».