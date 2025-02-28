Региональный директор Псковского филиала ПСБ Андрей Копосов: «Народное признание» помогает оценить свои достижения
Голосование Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» помогает оценить свои достижения, отметил региональный директор Псковского филиала ПСБ Андрей Копосов. На торжественной церемонии он вручил награду победителям в номинации «Событие».
«Миссия банка помимо того, чтобы продавать финансовые услуги и продукты, заключается в развитии региона и поддержании того, что в нём просходит. Мы за то, чтобы наши дети воспитывались на патриотизме, знании истории и вере в лучшее для нашей страны», – отметил он.
Андрей Копосов также подчеркнул, что важно, чтобы участники премии заявлялись, потому что народное голосование помогает оценить свои достижения и возможности.
Банк ПСБ поддержал премию «Народное признание – 2024».
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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