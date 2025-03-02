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Общество

Победители в номинации «Инициатива»: Мы верили, что нашу работу отметят «Народным признанием»

Победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Инициатива» рассказали корреспонденту ПАИ о том, что ехали в Псков только за победой и верили, что их работа будет отмечена.

Награду ученики 9-го класса Бежаницкой школы, их классная руководительница Екатерина Курова и учитель истории Валентина Курганова получили за подготовку и издание книги о родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Валентина Курганова отметила, что победа оказалась «очень неожиданной и волнительной». А Екатерина Курова добавила, что ребятам очень хотелось победить, но их в номинации постоянно опережали конкуренты - поисковики из «Следа «Пантеры». «Но мы, тем не менее, верили, что наша инициатива будет отмечена, и ехали в Псков за победой».

Екатерина Курова рассказала, что идея написания исследовательской работы о войне появилась в год празднования 75-летия Победы. «О книге памяти мы тогда и не думали, но нам рекомендовали не останавливаться на достигнутом и продолжать работу. И мы в течение трёх лет собирали материалы о родственниках, а итогом стала напечатанная книга «8 «Б». Мы помним», - поделилась Екатерина Курова.

Победители в номинации «Инициатива». Фото: ПАИ

Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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