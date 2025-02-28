Дмитрий Старостин – о премии «Народное признание»: Приятно наблюдать людей с яркими глазами и улыбками
Приятно видеть на Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» яркие улыбки, отметил соучредитель Плюсского перерабатывающего комбината Дмитрий Старостин. На торжественной церемонии он вручал награду в номинации «Инициатива».
«Замечательная атмосфера и отличная премия, которая позволяет отметить успехи и достижения жителей Псковской области. Она существует уже 15 лет, и мы видим, как премия интересна и, самое главное, как она показывает успехи её участников. Очень приятно наблюдать людей с яркими глазами и улыбками», – отметил он.
Дмитрий Старостин также подчеркнул, что премия показывает, как в регионе много активных, патриотичных и действительно мужественных людей. «Здорово, что премия позволяет показать достойный пример для всех жителей», – заметил соучредитель Плюсского перерабатывающего комбината.
Плюсский перерабатывающий комбинат выступил партнёром премии «Народное признание – 2024».
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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Дмитрий Старостин – о премии «Народное признание»: Приятно наблюдать людей с яркими глазами и улыбками