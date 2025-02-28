Дмитрий Старостин – о премии «Народное признание»: Приятно наблюдать людей с яркими глазами и улыбками

16:44, 28 февраля 2025, ПАИ

Приятно видеть на Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» яркие улыбки, отметил соучредитель Плюсского перерабатывающего комбината Дмитрий Старостин. На торжественной церемонии он вручал награду в номинации «Инициатива».

«Замечательная атмосфера и отличная премия, которая позволяет отметить успехи и достижения жителей Псковской области. Она существует уже 15 лет, и мы видим, как премия интересна и, самое главное, как она показывает успехи её участников. Очень приятно наблюдать людей с яркими глазами и улыбками», – отметил он.

Дмитрий Старостин также подчеркнул, что премия показывает, как в регионе много активных, патриотичных и действительно мужественных людей. «Здорово, что премия позволяет показать достойный пример для всех жителей», – заметил соучредитель Плюсского перерабатывающего комбината.

Плюсский перерабатывающий комбинат выступил партнёром премии «Народное признание – 2024».