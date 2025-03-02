Компания «Красное знамя»: Премия «Народное признание» — знак одобрения людей
Заместитель генерального директора по развитию предприятия «Красное знамя» Алексей Лебедев в беседе с корреспондентом ПАИ подчеркнул, что премия «Народное признание» — знак одобрения со стороны людей.
«Премия «Народное признание» — признание того, что мы делаем качественный и полезный продукт, — отметил Алексей Лебедев. — Очень неожиданно и приятно, что зрители и жюри выбрали нас. Спасибо всем огромное, всем, кто голосовал! Конкуренция, конечно, чувствовалась до последнего, все претенденты на премию были очень достойные».
Напомним, предприятие по производству молочной и мясной продукции «Красное знамя» получил статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Наша марка».
Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.