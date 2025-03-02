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Общество

Компания «Красное знамя»: Премия «Народное признание» — знак одобрения людей

Заместитель генерального директора по развитию предприятия «Красное знамя» Алексей Лебедев в беседе с корреспондентом ПАИ подчеркнул, что премия «Народное признание» — знак одобрения со стороны людей.

«Премия «Народное признание» — признание того, что мы делаем качественный и полезный продукт, — отметил Алексей Лебедев. — Очень неожиданно и приятно, что зрители и жюри выбрали нас. Спасибо всем огромное, всем, кто голосовал! Конкуренция, конечно, чувствовалась до последнего, все претенденты на премию были очень достойные».

Напомним, предприятие по производству молочной и мясной продукции «Красное знамя» получил статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Наша марка».

Алексей Лебедев. Фото: ПАИ

Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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