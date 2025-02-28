«Мы просто делаем работу, которая нам нравится» – победитель в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание»

15:53, 28 февраля 2025, ПАИ

«От премии у нас только позитивные эмоции. Хорошо, когда замечают людей, которые совершают достойные поступки для нашей Псковской области», – сказал в беседе с корреспондентом ПАИ Андрей Мулинский из Себежского района, представитель семейной династии Мулинских (Себежский район), занимающейся развитием сельского хозяйства.

Династия Мулинских во главе с Павлом Мулинским стала лауреатом премии в номинации «Бизнесмен года». «На премию мы заявились не сами. У нас просто шла работа, а потом оказалось, что мы уже прошли первый этап, а мы даже и не знали», – рассказал сын Павла Андрей.

Его брат, Никита Мулинский, был приятно удивлён, что их семейное дело вызвало интерес. «Мы просто делаем своё дело и не считаем, что в этом есть какой-то пример для других. Оказывается, что-то в этом всё-таки есть», – сказал он.

Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.