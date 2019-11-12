Имя экс-командира псковской дивизии присвоили школе в Амурской области

11:38, 12 ноября 2019, ПАИ

Общеобразовательной школе села Среднебелая Амурской области присвоено имя героя Советского Союза, экс-командира псковской 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, генерал-лейтенанта Альберта Слюсаря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Восточного военного округа.

На входе в школу, где учился десантник, была установлена памятная доска. На неё нанесены фотография Альберта Слюсаря, его фамилия, имя и отчество, звезда героя Советского Союза и годы жизни. Почетное право открыть памятную доску было предоставлено племяннице Альберта Слюсаря, которая прибыла на мероприятие из Рязани.

Альберт Слюсарь родился на станции Среднебелая Амурской области 10 ноября 1939 года. В 1958 году после окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1962 году. Затем был направлен служить в воздушно-десантные войска.

Офицер прошел путь от командира взвода до начальника Рязанского воздушно-десантного училища. С 1979 по 1981 год был командиром псковской 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 1981 по январь 1984 года участвовал в боевых действиях в Афганистане в должности командира 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он провёл более 40 успешных войсковых операций, за что был представлен к званию героя Советского Союза. После ухода с военной службы в 1995 году вел общественную работу. Скончался 11 ноября 2017 года после тяжелой болезни. Похоронен на Аллее почётных захоронений Скорбященского кладбища Рязани.