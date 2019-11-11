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Великолучанка лишилась более 250 тысяч рублей после общения с «работницами» банка

11 ноября 48-летняя жительница Великих Лук лишилась более 250 тысяч рублей после общения с «работницами» банка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Женщине позвонили две гражданки, которые представились сотрудницами банка. Они заявили, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте и последующего списания денег нужно перевести средства на другой счет. Великолучанка перечислила через банкомат на указанные реквизиты 263 тысячи рублей и только после этого поняла, что имеет дело с мошенницами. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Ранее жертвой мошенников стала еще одна 39-летняя великолучанка. 8 ноября она разместила в Сети объявление о продаже шкафа, на следующий день ей позвонил неизвестный мужчина, который заявил о намерении купить это имущество. Путем различных уловок он сумел получить доступ к банковской карте великолучанки и списал с нее около 10 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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