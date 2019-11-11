Псковичка выполнила норматив мастера спорта России по плаванию

12:46, 12 ноября 2019, ПАИ

Псковичка, кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева выполнила норматив мастера спорта России на чемпионате страны по плаванию, который проходил во дворце водных видов спорта в Казани, сообщается в группе «Плавание: СДЮСШОР «Барс» Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковская пловчиха выполнила норматив мастера спорта России по плаванию на дистанции 200 метров на спине с результатом 2 минуты 17,6 секунд. На соревнованиях в Казани вместе Каролиной Мордовцевой Псковскую область представляли мастера спорта России Лина Салихова, Варвара Степанова.

В соревнованиях участвовали порядка 850 лучших спортсменов страны, которые состязались в 46 дисциплинах.