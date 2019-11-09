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Культура

Областной конкурс молодых исполнителей «Псковская волна» пройдёт в Дедовичах

Традиционный областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Псковская волна» пройдёт в поселке Дедовичи 16 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре народного творчества, в мероприятии примут участие более 30 солистов и 4 вокальных ансамбля из 15 районов, Пскова и Великих Лук.

Их выступления оценят члены жюри, которые обратят внимание на вокальные данные, диапазон, чистоту интонации и качество звучания, уровень сложности репертуара, сценическую культуру, артистизм, а также оригинальность и соответствие аранжировки стилю и характеру произведения. После прослушивания (12:00) лучшие конкурсанты выступят на гала-концерте (18:00).

Областной конкурс молодых исполнителей состоится в Районном центре культуры (улица Энергетиков, 6). Конкурс на протяжении 20 лет проводит Центр народного творчества с целью сохранения лучших традиций исполнительского мастерства эстрадной песни, выявления ярких и талантливых имен, совершенствования исполнительской культуры, сценического мастерства, воспитания художественного вкуса, а также активизации участия молодежи в жанрах любительского эстрадного пения.

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