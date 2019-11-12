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Общество

Пройти вакцинацию против гриппа и диспансеризацию смогут псковичи у гипермаркета «Империал»

Пройти вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в мобильном фельдшерско-акушерском пункте приглашает горожан Псковская городская поликлиника. Как сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении, мобильный ФАП (автобус с государственным номером «В 862 КР 60») с 13 по 16 ноября с 10:00 до 14:00 будет дежурить на территории гипермаркета «Империал» (Псков, улица Коммунальная, 41).

Диспансеризация в ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерения артериального и внутриглазного давлений, ЭКГ, выдачу направлений на анализы и обследования.

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!» - добавили в поликлинике.

Узнать подробности можно по телефонам: 53-49-42 (телефон приемной главного врача) и 53-62-14 (телефон отделения профилактики).

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