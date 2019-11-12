Новые квитанции за газ получат великолучане после 1 декабря

13:25, 12 ноября 2019, ПАИ

С 1 декабря в Великих Луках оплата за газ для коммунально-бытовых нужд населения будет приниматься по новым квитанциям. Это связанно с тем, что в городе сменился поставщик сжиженного газа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, вместо ООО «Облгазсервис» теперь поставлять сжиженный газ будет АО «Псковские коммунальные системы».

Принцип оплаты за газ сохранится тот же – с помощью передачи показаний счетчика газа по телефону 8-800-100-53-93. В случае отсутствия прибора учета, расчет будет производиться в соответствии с действующими нормативами потребления согласно количеству прописанных человек.

В случае возникших вопросов великолучане могут обращаться в свою управляющую компанию или абонентскую службу «Псковские коммунальные системы» по телефону 8-800-100-53-93, а также в офис организации в Великих Луках, который находится на Октябрьском проспекте, 140, телефоны 6-54-82, 6-54-75.

В настоящее время новый поставщик услуг приводит договоры на поставку сжиженного емкостного газа с абонентами и организациями в надлежащее состояние. При этом в организации заявляют, что в связи со сменой поставщика, перерывов в газоснабжении жителей не будет.

В пресс-службе добавили, что отпуск газа в баллонах в Великих Луках осуществляет прежняя организация ООО «Облгазсервис», прием заявок по телефону 8-800-707-07-91.