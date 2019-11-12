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Общество

Приём граждан по вопросам защиты прав детей пройдёт в Пскове

20 ноября в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в Пскове состоится прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, с инициативой провести такое мероприятие выступила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова.

Помимо неё в приёме примут участие прокурор Псковской области Сергей Белов, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня, глава Псковского района Наталья Федорова.

Приём состоится 20 ноября с 10:00 в районной администрации по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 4. Записаться на прием можно до 15 ноября по телефону: (8112) 72-42-02. 

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